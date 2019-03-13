Двенадцать стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер распорядился закрыть австрийское воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8 после катастрофы самолета Ethiopian Airlines.



Об этом сообщили во вторник в пресс-службе минтранса Австрии.



"Безопасность - главный приоритет в авиации. Очевидно, что с этим типом Boeing есть огромные проблемы, которые в конечном итоге могли стать причиной двух аварий", - сказал Хофер.



Он отметил, что на основе доступных в настоящее время фактов, а также для защиты пассажиров, пилотов и членов экипажа было решено приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 в австрийском воздушном пространстве.



Франция



Как сообщило агентство Reuters, управление гражданской авиации Франции (DGAC ) во вторник также запретило эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны.



"Учитывая обстоятельства происшествия в Эфиопии, французские власти в качестве меры в качестве меры предосторожности приняли решение о запрете любых коммерческих рейсов, выполняемых Boeing 737 MAX 8, с французской территории или над ней", - говорится в сообщении.



При этом в нем подчеркивается, что в воздушном флоте французских авиакомпаний самолетов Boeing 737 MAX нет.



"Франция внимательно следит за ходом расследования авиакатастрофы, причина которой на данном этапе неизвестна", - отмечается в заявлении управления.



Великобритания



Временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX 8 также ввели власти Великобритании.



"Мы выражаем соболезнования всем, кто оказался затронут трагедией, произошедшей в Эфиопии в воскресенье. Управление гражданской авиации Соединенного Королевства пристально следило за ситуацией, однако, поскольку в настоящий момент мы не располагаем достаточным количеством информации о показаниях имеющегося в нашем распоряжении параметрического самописца, в качестве меры предосторожности мы распространили инструкции о приостановке выполнения всеми операторами любых коммерческих пассажирских рейсов [с использованием Boeing 737 MAX 8], прибывающих в Великобританию, вылетающих из нее или следующих через ее воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя ведомства, размещенном на сайте управления.



В управлении подчеркивают, что более подробные директивы, касающиеся безопасности полетов Boeing 737 MAX 8 будут распространены позднее. В настоящий момент на территории страны зарегистрированы и эксплуатируются пять лайнеров Boeing 737 MAX. Шестой должен был начать совершать рейсы на этой неделе. Boeing 737 MAX 8 в Великобритании использует чартерная авиакомпания TUI Airways.



Норвегия



Временный запрет на использование в своем воздушном пространстве Boeing 737 MAX 8 ввела Норвегия. Об этом сообщила телекомпания NRK.no со ссылкой на Управление воздушного транспорта страны.



Как указали в ведомстве, это означает, что использование этих самолетов будет прекращено, для них "будет закрыто воздушное пространство на влет, вылет и внутри Норвегии". Власти приняли такое решение по рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности, пояснили там.



Во вторник норвежская авиакомпания Norwegian объявила о прекращении использования всех своих 18 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8.



Италия



Италия, вслед за многими другими странами, тоже запретила использование Boeing 737 MAX 8. Как передает во вторник агентство ANSA, Национальное управление гражданской авиации (Enac) постановило прекратить полеты с 21:00 (23:00 мск) вторника.



Как ранее сообщали итальянские СМИ, в Италии таких самолетов три. Все они находятся в распоряжении компании Air Italia, бывшая Meridiana, 49% которой принадлежит Qatar Airways. Эта компания осуществляет на них полеты в миланский аэропорт Мальпенса.



Кроме того, данным типом самолета пользуется экономичный авиаперевозчик из Арабских Эмиратов Dubai Air, который осуществляет рейсы в Катанию (остров Сицилия).



Польша



Эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 запретили и в Польше. Соответствующее решение приняло во вторник польское Управление гражданской авиации и Польские авиалинии (LOT).



"Глава Управления гражданской авиации закрыл польское воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8", - информировало Польское агентство печати.



Отказаться от полетов этих воздушных судов решили и в крупнейшей национальной авиакомпании LOT, несмотря на то, что еще в понедельник в компании отвергали такую возможность. "В связи с новыми решениями авиационных агентств в мире и Европе, LOT приняла решение временно приостановить выполнение полетов на Boeing 737 MAX 8. Ранее запланированные рейсы будут осуществлены другими самолетами", - информировал пресс-секретарь авиакомпании Адриан Кубицкий.



В авиапарке LOT пять Boeing 737 MAX 8. Согласно заключенным соглашениям, до 2019 года их должно быть 14. Еще два таких самолета используются в Польше линиями Enter Air.



Нидерланды



Свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8 также закрывают Нидерланды. Об этом сообщило во вторник информационное агентство страны со ссылкой на министра инфраструктуры и управления водными ресурсами Кору ван Ньювенхёйзен.



"Таким образом, страна решила последовать примеру ряда других стран, в том числе Австралии, Великобритании, Малайзии и Сингапура", - отметило агентство.



Ранее туристическая компания TUI приняла решение временно отказаться от использования лайнеров этого типа для перевозки пассажиров. В Нидерландах компания использовала три Boeing 737 MAX 8.



Германия



Как сообщило агентство DPA, министерство транспорта Германии распорядилось закрыть воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8.

Малайзия



Ранее о временном запрете на эксплуатацию в воздушном пространстве страны всех модификаций самолетов Boeing 737 MAX заявили в Малайзии.



"Решение вступает в силу с сегодняшнего для и продлится вплоть до дальнейшего уведомления", - отметили в ведомстве. Кроме того, в сообщении Управления указывается, что "ни одна компания Малайзии не эксплуатирует Boeing 737 MAX".



Индия



Главное управление гражданской авиации Индии приняло во вторник решение временно прекратить полеты всех авиалайнеров Boeing 737 MAX 8. Как сообщает телеканал NDTV, решение принято после того, как многие страны приостановили полеты этой модели самолетов в связи с катастрофой в Эфиопии.



Срок действия запрета не уточняется.



Ранее руководство управления ужесточило требования к пилотам этих самолетов, потребовав, чтобы ими управляли только командиры воздушного судна, имеющие налет на этом типе авиалайнера не менее 1000 часов, а вторые пилоты - не менее 500 часов.



В Индии самолеты этого типа используют две авиакомпании: Jet Airways и SpiceJet. По данным телеканала, у SpiceJet 13 таких лайнеров, у Jet Airways - пять.



Оман



Главное управление гражданской авиации Омана также запретило эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 MAX на фоне авиакатастрофы в Эфиопии.



"Главное управление гражданской авиации Омана решило приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX во всех аэропортах страны до дальнейшего уведомления", - заявили в ведомстве.



По данным газеты Oman Observer, авиакомпания Oman Air использует пять лайнеров Boeing 737 MAX 8 и планировала закупить еще 25 самолетов этого типа.



Ирландия



Ирландское авиационное агентство (IAA) объявило во вторник о решении приостановить эксплуатацию пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. В официальном пресс-релизе компании указывается, что эта мера связана с двумя недавними авиакатастрофами.



"Решение вызвано необходимостью удостовериться в безопасности пассажиров и экипажей, что является для IAA абсолютным приоритетом в работе", - говорится в документе.



"На данный момент мы не располагаем достаточной информацией о катастрофе, случившейся в Эфиопии 10 марта, однако считаем необходимым временно отказаться от приема и отправки лайнеров этой модели", - отметило ирландское агентство.



О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines также заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.



Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.



