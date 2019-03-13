Парубий выключил депутату микрофон за выступление на русском языке

Парубий выключил депутату микрофон за выступление на русском языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василию Нимченко за то, что тот попытался выступить на русском языке.

Это произошло во время рассмотрения поправок в закон о государственном языке. Нимченко начал выступать на русском, однако спикер прервал его и попросил перейти на украинский. Нимченко отказался, после чего Парубий попросил выключить ему микрофон.

"Мне очень жаль, что таким образом срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право голоса в этом зале и выразить свою позицию, и я, как гарант этого, прошу только об одном: пожалуйста, на государственном языке", — сказал он.

Депутаты в Раде уже не первый раз срывают выступления тех своих коллег, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер неоднократно призывал парламентариев говорить исключительно на украинском. При этом по закону заседания Рады, ее комитетов и комиссий должны вестись на государственном языке, однако выступать можно и на "другом языке".

Сейчас Рада рассматривает во втором чтении законопроект о госязыке, который предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В России этот документ неоднократно критиковали. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, законопроект предполагает, что для английского и других языков ЕС могут быть сделаны исключения, а это означает, что единственный объект атаки — русский, на котором говорит подавляющее большинство украинцев.

По мнению верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, законопроект необходимо привести к международным стандартам.