Парубий выключил депутату микрофон за выступление на русском языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василию Нимченко за то, что тот попытался выступить на русском языке.



Это произошло во время рассмотрения поправок в закон о государственном языке. Нимченко начал выступать на русском, однако спикер прервал его и попросил перейти на украинский. Нимченко отказался, после чего Парубий попросил выключить ему микрофон.



"Мне очень жаль, что таким образом срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право голоса в этом зале и выразить свою позицию, и я, как гарант этого, прошу только об одном: пожалуйста, на государственном языке", — сказал он.



Депутаты в Раде уже не первый раз срывают выступления тех своих коллег, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер неоднократно призывал парламентариев говорить исключительно на украинском. При этом по закону заседания Рады, ее комитетов и комиссий должны вестись на государственном языке, однако выступать можно и на "другом языке".



Сейчас Рада рассматривает во втором чтении законопроект о госязыке, который предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В России этот документ неоднократно критиковали. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, законопроект предполагает, что для английского и других языков ЕС могут быть сделаны исключения, а это означает, что единственный объект атаки — русский, на котором говорит подавляющее большинство украинцев.



По мнению верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, законопроект необходимо привести к международным стандартам.

