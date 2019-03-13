В ДНР призвали ОБСЕ к объективности в оценке событий в Донбассе

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов призвал миссию ОБСЕ при оценке ситуации в Донбассе руководствоваться фактами.



Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что 23 февраля в нейтральной зоне у пункта пропуска в Донбассе подорвался автомобиль, два человека погибли, один пострадал. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье применение запрещенных средств и методов ведения войны.



По словам Безсонова, Киев готовит "фейковый материал, основанный на сфальсифицированных данных", чтобы переложить ответственность за подрыв автомобиля на ДНР.



"В этой связи обращаюсь к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с призывом не поддаваться манипуляциям украинских пропагандистов. В оценке событий на Донбассе проявлять объективность и руководствоваться только фактами. А факты говорят о том, что украинские спецслужбы давно используют террористические акты как способ давления на население ДНР", - заявил Безсонов.

