Преемник Гладковского в СНБО назвал обворовывающих армию "подлыми крысами"

Сергей Кривонос, назначенный во вторник заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назвал "подлыми крысами" тех, кто обворовывает армию и государство, и уверен, что они будут наказаны. Такое заявление он сделал во время подписания соответствующего указа Президентом Петром Порошенко, передают "Украинские новости".



"Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции и мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию и наше государство, я уверен, будут наказаны",- сказал он.



Кривонос также поблагодарил главу государства за возможность продолжить "путь воина".



Напомним, в начале марта Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на выборах в пользу Петра Порошенко. ЦИК уже отменила его регистрацию кандидатом в президенты.



Теперь Кривонос занял место замглавы СНБО, которое освободил уволенный президентом Порошенко Олег Гладковский после разгоревшегося скандала вокруг миллионных хищений в оборонке.



Напомним, журналисты Денис Бигус и Леся Иванова в своем расследовании в феврале обнародовали информацию, согласно которой сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". Также, по данным журналистов, к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин и другие.

