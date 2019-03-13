Назван средний размер пенсий после индексации

После индексаций пенсий с 1 марта средний размер выплат вырос до 3033 грн. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Пенсионный фонд в Facebook. Как отметили в ПФУ, в начале 2019 года средний размер пенсии составил 2542 грн. По данным фонда, 22% пенсионеров получили повышение на 100 грн, 28% - от 100 грн до 400 грн, 27% - более 1000 грн.

Как известно, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров из 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен всреднем пенсии повысили на 500 гривен, утверждают в ПФУ.



Согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии на Украине выросли на 166 гривен.





