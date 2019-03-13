Власти Венесуэлы расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб во вторник объявил о начале расследования в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который подозревается в причастности к атаке на национальную энергосистему.



"Мы начинаем новое расследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо за его предполагаемое участие в нападении на энергосистему [Венесуэлы]", - заявил чиновник во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал Telesur.



Генпрокурор добавил, что также начато расследование в отношении провокаторов и распространителей панических настроений среди населения. "Это [начало расследования] касается и других ораторов-паникеров, которые восторгаются насилием и даже подстрекают к мародерству", - добавил Тарек Вильям Сааб.



7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории республики.



По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле. Мадуро сообщил, что правоохранительные органы страны уже задержали двух подозреваемых в осуществлении атак на систему электроснабжения.

