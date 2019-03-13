HBO выпустила проморолик сериала "Чернобыль"

В Сети был опубликован тизер американского сериала Чернобыль от HBO. Режиссером проекта выступил швед Йохан Ренк, известный по сериалам Во все тяжкие, Викинги, Ходячие мертвецы и другим.



Создатели описывают сериал, как историю "ошибки, которая привела к одной из наиболее трагических техногенных катастроф".



В центре сюжета окажется герой Валерий Легасов - ученый, целью которого было изучение причин произошедшего.



Выход сериала на широкий экран ожидается 6 мая этого года.





