Вышел первый трейлер экранизации серии игр Doom

В Сети появилось первое промовидео предстоящей картины Doom: Annihilation - экранизации популярной игры Doom. Ролик появился на YouTube-канале BD Horror Trailers and Clips.



В фильме снимаются Эми Мэнсон, Доминик Мафэм, Люк Аллен-Гейл и Нина Бергман. Режиссером выступил Тони Джильо.



По сюжету фильма, группа космодесантников, ответившая на сигнал бедствия с базы на одном из спутников Марса, обнаружила там демонических существ. Они захватили базу и представляют реальную угрозу для Земли.



Выход фильма состоится осенью 2019 года на носителях и сервисах.





