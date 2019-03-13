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- Вышел первый трейлер экранизации серии игр Doom
Вышел первый трейлер экранизации серии игр Doom
В Сети появилось первое промовидео предстоящей картины Doom: Annihilation - экранизации популярной игры Doom. Ролик появился на YouTube-канале BD Horror Trailers and Clips.
В фильме снимаются Эми Мэнсон, Доминик Мафэм, Люк Аллен-Гейл и Нина Бергман. Режиссером выступил Тони Джильо.
По сюжету фильма, группа космодесантников, ответившая на сигнал бедствия с базы на одном из спутников Марса, обнаружила там демонических существ. Они захватили базу и представляют реальную угрозу для Земли.
Выход фильма состоится осенью 2019 года на носителях и сервисах.
Источник: Корреспондент
13:32