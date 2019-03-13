Почему нужно есть максимально медленно

Люди, которые быстро едят, чаще весят больше людей, предпочитающих есть медленно. Дело в том, что вторые быстрее начинают испытывать чувство насыщения и в целом съедают меньше, пишет Medical Express со ссылкой на новое исследование. Отчасти этот феномен объясняется так: чтобы мозг должным образом получил сигналы от пищеварительной системы, требуется время.



Промежуток оценивается примерно в 20-30 минут. Следовательно, если человек съедает все за пять минут, мозг просто не сумеет осознать произошедшее. Ученые советуют считать до 10 прежде чем положить в рот следующую порцию еды. Даже была разработана "умная вилка". Она оценивает скорость, с которой человек ест, начиная вибрировать и мигать, если скорость слишком велика.



Специалисты также рекомендуют отказаться от больших тарелок. Из-за них мозг неадекватно оценивает размер порций и повышается риск переедания. Пища на маленькой тарелке даст большее насыщение, ведь мозг будет думать, что потребляется больше калорий. И, конечно, нельзя просить добавки. Во время еды человек должен фокусироваться на самом процессе, а не на телевизоре или чтении.

