Цена здоровья растет

На днях у нас отменили максимальную надбавку на цену медицинских изделий. Ранее она не должна была превышать 10%. За это давно боролся бизнес, потому что вопрос касается государственных тендеров. Не надо путать «изделия» с препаратами. Это разное: костыли и таблетки. По тем лекарствам, которые входят в Нацперечень, ограничение цен еще сохранилось, по остальным рост достигает 20%. А с повышением коммунальных услуг будет еще выше. Супрун удивляется, что в больницах не все бесплатно, и обещает к 2020 году вопрос решить. Доживем – проверим...



Об отмене госрегулирования цены медицинских изделий, полностью или частично закупаемых за счет бюджета (про бюджет – это ключевое, – автор), журналистам сообщил первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



По его словам, “Министерство здравоохранения исследовало вопрос механизма государственного ценового регулирования медицинских изделий в странах-членах ЕС и не выявило никаких инструментов государственного ценового регулирования на медицинские изделия, которые закупаются за бюджетные средства. Отмена этой нормы позволит ввести рыночные механизмы ценообразования на медицинское оборудование и устранит дефицит качественного оборудования на рынке”.



“Рыночных механизмов” активно добивалась Европейская Бизнес Ассоциация (кратко – ЕБА) еще с мая прошлого года. И под влиянием медицинского бизнес-лобби эта структура заЕБАла всех “наценочным” вопросом.



Организация регулярно напоминала, что 31 мая 2018 года МЭРТ провело совещание об отмене 10% предельной снабженческо-сбытовой надбавки на медицинские изделия. Позицию МЭРТа поддержали Министерство здравоохранения, Минфин, АМКУ, а также профильное сообщество и Государственная регуляторная служба.



Но... Процесс пошел нелегко. Госпотребслужба и Минагропрод затягивали согласование проекта постановления правительства несколько месяцев. Страшно сказать, но проект поступил на согласование в Госпотребслужбу еще в августе 2018 года, а в Минагропрод – в сентябре. И почти до конца прошлого года эти два ведомства, которые не являются непосредственно ответственными за контроль или регулирование рынка медицинских изделий, мусолили свое решение. Какие бяки!



Понимаю страх бюджетных и прочих организаций, которым надо закупать, скажем, горшки, костыли, инвалидные коляски или аппараты МРТ. Они хорошо помнят, что после отмены государственного регулирования цен на социально значимые товары большинство продуктов питания в течение года подорожали на 30-40%

ГП будет покупать за средства госбюджета патентованные дорогостоящие лекарства, препараты по стратегическим программам (вакцины, инфекционные заболевания), а также работать с рынком по снижению цен, объединяя местные закупки. И даже будет иметь свой онлайн-магазин в системе ProZorro. В результате этих мер в 2020 году может начаться удешевление лекарств в наших аптеках

Наверное, другие лоббистские бизнес-структуры пытались помешать повышению цен на госзакупки медицинских изделий и подчеркивали, что из-за высоких цен рынок и так (цитата из одной аналитической записки) “насыщается бывшим в употреблении или даже контрабандным медицинским оборудованием, которое нелегально завозится в Украину и остается в клиниках без дальнейшей надлежащей технической поддержки и сопроводительного сервиса".Понимаю страх бюджетных и прочих организаций, которым надо закупать, скажем, горшки, костыли, инвалидные коляски или аппараты МРТ. Они хорошо помнят, что после отмены государственного регулирования цен на социально значимые товары большинство продуктов питания в течение года подорожали на 30-40%.Возможно, наивные ждали от правительства какого-то другого решения. Например, ограничения надбавки на более высокой отметке. Скажем, на 15%. На препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств, правительство с 2017 года установило максимальную оптовую надбавку 5% и розничную на уровне 15%. Теоретически можно было бы сравнять лекарства и медицинские товары и ограничить закупки прибыльностью в 15%.Но мы не ищем легких и дешевых путей. Еще раньше Минздравом было установлено референтное ценообразование по действующему веществу в зависимости от стоимости препаратов в пяти соседних странах – Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.Интересно, а установить ценообразование по паритету покупательной способности в Украине и Польше никто не додумался? Чтобы сравнить уровень зарплат и цены на лекарства?Тогда, наверное, не пришлось бы с удивлением констатировать, как это сделал замминистра здравоохранения Роман Илык, что в 2018 году цены на некоторые препараты из Нацперечня существенно выросли. “Бизнес в лице производителя не хочет ответственно относиться к новой политике”, – признал он.Ух, какой бизнес вредный! Ничего, что цель любого бизнеса – прибыль. И власти не надо жаловаться, что коммерческий сектор действует по своему плану. Пытается заработать. В результате, по подсчетам «РБК-Украина», в 2018 году средняя стоимость одной упаковки лекарств в украинских аптеках выросла по сравнению с 2017 годом почти на 19% – до 65,1 грн.Подчеркиваю – это “средняя температура по палате”. Одни лекарства выросли больше, другие меньше. Последнее относится к препаратам, внесенным в Национальный перечень основных лекарственных средств, цены на которые регулируются.В новом году в связи с ростом коммунальных тарифов отдельные поставщики заложили в контрактах с аптеками подорожание медикаментов еще на 20%. Эксперты объясняют это двумя основными факторами – колебанием гривны к иностранным валютам и повышением составляющих себестоимости лекарств, в первую очередь энергоносителей и зарплат.В общем, инфляция раскручивает цены. Минздрав в лице своего и.о. главы Ульяны Супрун делает удивленное лицо. И заявляет ее устами, что “самые распространенные жалобы, которые получает Минздрав, о том, что цены на лекарства в аптеках очень высокие». Правда, странно?Но, глядя на цену, считает пани Ульяна, важно помнить, что лекарства самостоятельно назначать себе нельзя. Нужно всегда консультироваться со своим врачом, а не искать советы, к примеру, у фармацевтов или просто в интернете.Именно потому возникла идея запретить продажу антибиотиков без рецепта. Ну, чтобы к семейным врачам обращались в рамках медреформы, а не сами себе назначали. Правда, есть риск, что ваш врач из поликлиники, с 30-летним опытом лечения ОРВИ и отита, выпишет вам так называемый “фуфломицин” – лекарства, которые Супрун не признает в рамках американской доказательной медицины. А вы в свою очередь не сможете своего лечащего врача убедить, что это вам не помогает.Тогда можно и в больницу загреметь, на стационарное лечение. Где, по словам Супрун, большинство лекарств не являются бесплатными. Или сравнительно дешевыми – с регулируемой наценкой к оптовой цене 10% и розничной – 25%”. Правда, это препараты из Национального перечня. Из всего около 400 самых популярных. Остальные не в счет.Но даже в таком контексте утверждение и.о. министра странное. Создается впечатление, что Ульяна Супрун в наших больницах не лежала и реальной картины не знает. И ее рассуждения на тему “четко зафиксированной цены на лекарства” из Нацперечня разбиваются о реалииВсе, кто оказывался в больнице, знают: даже шприцы и физраствор платные. Не говоря, уже о памперсах для лежачих (впрочем, это “изделия медназначения”, на которые только что отменили надбавку). Не говоря уже о дорогостоящих редких препаратах.Возможно, так получается потому, что закупками лекарств для Украины занимаются международные организации. У них высокие зарплаты и представительские расходы, и все это ложится в цену препаратов.А вот с 2020 года полноценно проводить закупки за средства госбюджета сможет ГП "Медицинские закупки Украины", созданное постановлением Кабмина от 23 августа 2017 года №528 в рамках обновления концепции системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий.ГП будет покупать за средства госбюджета патентованные дорогостоящие лекарства, препараты по стратегическим программам (вакцины, инфекционные заболевания), а также работать с рынком по снижению цен, объединяя местные закупки. И даже будет иметь свой онлайн-магазин в системе ProZorro. В результате этих мер в 2020 году может начаться удешевление лекарств в наших аптеках.Это прекрасная новость. Наша главная задача – дожить до этих славных дней. В условиях медреформы, эпидемии кори, запрета безрецептурных антибиотиков, трансформации услуг “Скорой помощи”, отмены надбавки на медизделия и т.д. это непросто. Но кто доживет, тот должен увидеть прогресс.