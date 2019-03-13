В Европе запретили полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в пресс-релизе EASA, опубликованном во вторник, 12 марта.



"В связи с трагической аварией рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines... Европейское агентство авиационной безопасности принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров", – сказано в сообщении.



Директива агентства предусматривает приостановку полетов всех самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в Европе. Решение вступает в силу в 21.00 по Киеву.



"Также EASA опубликовало директиву о безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы вышеуказанных моделей, осуществляемые операторами третьих стран в Евросоюз, из Евросоюза или в его пределах", – сообщается в пресс-релизе.



Ранее сообщалось, что США решили не запрещать полеты Boeing 737 MAX 8. У Федерального управления гражданской авиации США нет оснований для приостановки эксплуатации самолета.



Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.



Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту.



Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

