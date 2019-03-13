Вероятность нахождения ядерных боеголовок в Крыму очень высока – Чийгоз

После активной милитаризации аннексированного Крыма, восстановления военных баз на полуострове, в частности в Севастополе, высока вероятность нахождения там нескольких ядерных боеголовок.



Об этом в ходе дискуссии в посольстве Украины в Турции, посвященной 5-й годовщине оккупации Крыма, сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, отвечая на вопрос агентства.



«У нас есть возможность напрямую отслеживать развитие ситуации на территории Крыма. И когда мы говорим об активной милитаризации полуострова, естественно, мы имеем и свои источники, которые нам дают возможность знать об активной реставрации, реконструкции военных баз в Севастополе. По информации наших источников, эти работы завершены, и вероятность нахождения там нескольких ядерных боеголовок очень высока», - сказал Чийгоз.



По его словам, Крым превращают в военную базу, он давно перестал быть «жемчужиной», привлекательным историческим, туристическим, культурным местом, каким был до 2014 года.



«Сегодня, по разным оценкам, Россия завезла на территорию Крыма более 500 тысяч жителей со своих территорий и способствует активному расселению Крыма. Ухудшается экологическое состояние Крыма. Отсутствие питьевой воды, которую ранее Крым получал с территории Украины, привело к засаливанию почвы. Уничтожаются историко-культурные объекты, все, что имеет отношение к истории крымскотатарского народа, к Украине», - сказал Чийгоз.



По его словам, основная цель таких действий РФ на аннексированном полуострове – показать Крым русским и без крымских татар, а также заставить крымских татар покинуть полуостров.

