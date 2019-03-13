Лондон подготовил планы выхода из ЕС без сделки

В случае выходе из ЕС без сделки Великобритания снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой "жесткой" границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Об этом сообщает The Guardian. Согласно таможенному плану для Brexit без соглашения, 87% общего импорта в Соединенное Королевство в стоимостном выражении будет иметь право на беспошлинный доступ. Сейчас эта цифра составляет 80%.



Правительство также пообещало, что не будет вводить никаких новых проверок или контроля товаров, перемещаемых с территории Ирландской республики в Северную Ирландию. Правда, там отметили, что этот план является временным и односторонним.



Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Кроме того, будут сохранены пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.



Правительство анонсировало меры, которые, по его утверждению, будут временными, накануне голосования о Brexit без соглашения. Оно пройдет в среду, 13 марта.



Накануне стало известно, что Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit.



В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС сделал финальные предложения по Brexit.



Тем не менее, британский парламент снова отверг сделку по Brexit.

