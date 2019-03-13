Военный подорвал себя и сослуживца после ссоры

В Донецкой области на позиции военнослужащий взорвал себя и двух сослуживцев. Подрывник и еще один военный в результате взрыва погибли. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.



Происшествие произошло на позиции в районе села Невельске в Ясиноватском районе. Предварительно установлено, что между двумя военнослужащими возник конфликт. Один из них после ссоры, которая происходила в блиндаже, взорвал ручную гранату. В результате взрыва сам подрывник и военный, с которым у него возник конфликт, - погибли. Еще один военный, который находившийся в блиндаже, получил ранения.



В настоящее время полиция проводит досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

