Вена возглавила рейтинг самых комфортных городов мира

Вена возглавила рейтинг городов мира по уровню качества жизни, который ежегодно составляет американская консалтинговая компания Mercer. Столица Австрии признается самым комфортным для жизни городом мира десятый год подряд.



В пятерку самых комфортных городов также вошли: Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия).



Замыкает список столица Ирака — Багдад, разместившаяся на 231 месте.



Рейтинг Mercer предназначен для специалистов, отправляющихся работать в другие страны.



Вена в 2018 году была признана самым комфортным для жизни городом мира по версии The Economist. До этого семь лет подряд этот рейтинг возглавлял австралийский Мельбурн.

