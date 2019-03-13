Объемы ремонта дорог выросли на 12% - Укравтодор

В 2018 году объем отремонтированных дорог вырос на 11,6% до 1 562 км. Об этом говорится в сообщении на сайтеУкравтодора. "В 2018 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 1 412 км автомобильных дорог государственного значения + устроено поверхностные обработки на 150 км. То есть вместе 1 562 км", - говорится в сообщении.

Согласно ему, объем выполненных ремонтов в 2018 году составил 22,6 млрд гривен от запланированных 24,4 млрд гривен (92,5%). В том числе, за счет госбюджета - почти 17 млрд гривен от запланированных 18,1 млрд гривен (94%).

При этом были использованы все выделенные средства, однако финансирование было меньше запланировано из-за непоступления средств от конфиската (2 млрд грн) на отдельные бюджетные программы.

При этом в 2017 году плановый объем финансирования дорог государственного значения за счет всех источников финансирования составлял 23,06 млрд гривен, а фактически было выполнено работ 157,3 млрд гривен (68%).

"Сейчас на одном метре проведенных ремонтов не допускаются такие нарушения, которыми сопровождались ремонты прошлых лет. В качестве примера, на трассе М-05 "Киев - Одесса" на многих участках выявлено полное отсутствие основы, что делает невозможным проведение плановых ремонтов, а требует капитального ремонта и капитальных вложений. И такая дорога в стране не одна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за период с 2016 по 2018 произошел существенный рост цен на основные дорожно-строительные материалы: битума - на 77,4%; щебень - на 97%, асфальтобетонную смесь - на 66%, дизельное топливо - на 48%.

В сообщении сказано, что повышение цен на битум объясняется в первую очередь ростом цен на нефть и ростом спроса на него.