В 2020 году очередей в детсады не будет в Украине - Гройсман

Премьер-министр заверил, что для этого есть "и решения, и планы с местными властями”.



Об этом Владимир Гройсман сказал на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.



“Мы начали работать с местными властями над вопросами обеспечения доступа в детские сады, и если очередь еще три года назад была свыше 90 тысяч - представьте, более 90 тысяч маленьких украинцев были в очереди в детский сад, чтобы получить там знания и дальше идти в школу - сегодня такая очередь уменьшилась на 60 тысяч, то есть чуть больше 30 тысяч детей”, - сказал глава правительства.



По его словам, в 2020 году очередей в детсады не будет. “И для этого у нас есть и решения, и планы с местными властями”, - отметил премьер-министр.



При этом Владимир Гройсман выразил убеждение, что власть должна создать качественную среду для ребенка от рождения до взрослой жизни.

