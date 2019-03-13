СБУ разоблачила трех "телефонных террористов"

Служба безопасности Украины разоблачила трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения о заминировании. Об этом в среду, 13 марта, сообщает пресс-центр СБУ.



В частности, в Запорожье задержали местного жителя, который с хулиганских побуждений сообщил о минировании местного Дворца культуры.



"Таким же образом решила "развлечься" и одесситка, заявив о заложенной в одном из супермаркетов города взрывчатке. После тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.



По обоим фактам возбуждены уголовные производства, а одесситке уже объявлено о подозрении.



Кроме того, еще одного "телефонного террориста" поймали в Луганской области. Указано, что правоохранители установили жителя Лисичанска, который угрожал осуществить теракты на общественных объектах города.



"В ходе проверки информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась, а вот в ходе обысков по месту жительства "минера" правоохранители обнаружили средства инициации взрыва и элементы для изготовления самодельных взрывных устройств", - доложили в СБУ.



Задержанному готовят сообщение о подозрении, также проверяется информация о его предполагаемых связях с "ЛНР" и возможной причастности к совершению других преступлений.

