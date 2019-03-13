Турист разозлился на загулявшую по барам жену и утопил сына

Турист из Иордании, отдыхавший в Таиланде, разозлился на жену, которая пошла на вечеринку без него, и сбросил их ребенка в море. Об этом сообщает Daily Mail.



52-летний Ваэль Набиль Салман приехал отдыхать в Паттайю с женой и годовалым сыном. Когда супруга отправилась в бар в одиночестве и оставила его присматривать за ребенком, Салман вышел из себя. В отместку он скинул коляску с ребенком с пирса, а затем попытался сбежать из страны.



Местные жители обнаружили тело и сообщили об этом полиции, после чего сотрудники правоохранительных органов арестовали иорданца в аэропорту.



Мужчина полностью признал свою вину и сказал, что сожалеет о случившемся. В полиции выяснилось, что преступник неоднократно посещал Паттайю. Он также признался, что ранее его жена всегда соглашалась присматривать за детьми самостоятельно. Однако в этот раз она пошла гулять без него, поэтому разгневанный мужчина убил ребенка и решил сбежать.

