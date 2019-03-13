Кабмин ввел ежемесячную помощь на детей до 6 лет для многодетных семей

Кабинет министров Украины ввел ежемесячную помощь на детей до 6 лет, которые воспитываются в многодетных семьях.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"Подготовлен проект нормативно-правового акта, согласно которому предлагается ввести новый вид социальных выплат – помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева на заседании Кабмина.



По его словам, данная социальная выплата будет установлена с 1 апреля 2019 года.



В частности, каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующих детей до 6 лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка до 6 лет.



А.Рева отметил, что размер выплаты с 1 апреля 2019 года составит 1626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1699 грн, 1 декабря – 1779 грн.



Министр добавил, что по состоянию на 1 января текущего года в Украине было более 334 тыс. многодетных семей, у которых воспитывалось 1 млн 136,7 тыс. детей.



Таким образом, право на получение помощи будут иметь все семьи на 158,8 тыс. детей, исходя из параметров данной выплаты.



Для выплаты данной помощи будет необходимо 200 млн грн в месяц.

