Киеву дают 400 миллионов из госбюджета на метро и мост

Кабмин по просьбе властей Киева решил выделить по 200 млн грн бюджетных средств на строительство Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метро на Виноградарь.



"Я дам необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры и всем заинтересованным, чтобы совместно с КГГА разработать техническое задание и предоставить очередную поддержку в реализации этих важных проектов", - сказал Гройсман на заседании правительства после выступления столичного мэра Виталия Кличко.



Напомним, о начале строительства метро на Виноградарь объявили в ноябре прошлого года, но работы до сих пор не начались из-за срыва тендеров. Две новые станции метро должны открыть к концу года.



Подольско-Воскресенский мост обещали открыть еще в 2012 году, но из-за нехватки финансирования сроки постоянно оттягиваются. На его достройку нужны миллиарды гривен.

