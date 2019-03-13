Минимальная зарплата за четыре года выросла почти на $100 — Порошенко

Минимальная заработная плата в Украине по сравнению с 2015 годом увеличилась почти на $100 и теперь составляет 4173 гривни или же $154.



Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Черниговской области, сообщает корреспондент Укринформа.



"Обязательно обеспечим повышение минимальной заработной платы. В 2015 году, если даже в долларах измерять, то заработная плата тогда составляла 1370 гривень, то есть была меньше 60 долларов. В 2019 году при средневзвешенном курсе 26,6 (гривень за доллар - ред.) минимальная зарплата составляет 4173 гривни, соответственно это 154 доллара", - сказал он.



В то же время Президент подчеркнул, что средняя заработная плата выше минимальной.



Кроме этого, он добавил, что несмотря на прогнозы ухудшения курса валют, курс сейчас "укрепился" на 7%.

