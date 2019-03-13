Одессу и Румынию назвали целями России

Россия может оккупировать Румынию, если НАТО не будет ей противостоять. Об этом заявил бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес, передает České Noviny. По его словам, Североатлантический альянс должен иметь четкое представление о том, с какими угрозами он сталкивается.



«Если мы будем достаточно реалистичны в их оценке, мы сможем противостоять им», — сказал Ходжес в Праге. В частности, членам блока необходимо бороться с терроризмом, однако следует противостоять и потенциальным угрозам со стороны России и Китая.



Экс-командующий считает, что Москва будет использовать любые разногласия и трещинки в НАТО. В этой связи альянсу необходимо наращивать свои возможности в Черноморском регионе. «Это та область, где Россия совершает наибольшую и сильнейшую агрессию. Если Запад ничего не сделает с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса и Румыния станут следующими территориями, которые будут оккупированы», — добавил он.



Ходжес указал, что сплоченность стран — наиболее важный фактор для сдерживания угроз. В то же время нужно укреплять европейскую оборону и инвестировать в инфраструктуру. Он также вновь отметил, что война США с Китаем может разразиться в течение 10 лет.

