Испытания новейшего украинского ракетного вооружения будут проходить на Черниговщине

Испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения будут проходить на полигонах в Черниговской области, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить тут, на Черниговской земле", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черниговской области в среду.



Он напомнил, что после того, как Российская Федерация нарушила Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в ответ на что США также прекратили действие этого договора, у Украины появились новые возможности в вопросе разработки и производства отечественного высокоточного ракетного вооружения.



"Украина начала свои испытания… и для Украины сейчас появляются абсолютно новые современные возможности и для увеличения точности, и увеличения радиуса действия, и для мощности нашего возможного ответа на агрессию", - добавил П.Порошенко.



Ранее П.Порошенко заявил, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума и намерена развивать высокоточное ракетное оружие.



11 марта президент Украины поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями страны задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.



"Сейчас ставим перед конструкторскими бюро, оборонной промышленностью задачу: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал он во время посещения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.

