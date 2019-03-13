Спрос на электромобили в Украине в этом году возрос почти на 70%

В январе - феврале 2019 года украинцы приобрели 814 легковых электромобилей, что на 69% больше, чем в январе - феврале прошлого года.



Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».



«За два месяца с начала года в Украине первичную регистрацию прошли 814 легковых электромобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную массу в этих регистрациях составляли машины, бывшие в эксплуатации - 741 шт.», - говорится в сообщении.



В ассоциации отметили, что лидером украинского рынка автомобилей на электротяге остается Nissan Leaf. За два месяца 422 электромобили получили украинские номера. При этом только 11 автомобилей из этого количества были новыми.



Второй по популярности стала Tesla Model S - 65 шт. (2 новых автомобиля и 63 старых).



На третьем месте BMW i3 с результатом 62 первичные регистрации, через которые прошли полсотни б/у и 12 новых машин.



Электромобиль Renault Zoe выбрали 46 украинцев, и это четвертый результат. Из этих 46 Renault Zoe новыми были только 6 автомобилей.



Завершает пятерку самых популярных электромобилей FIAT 500e. С января по февраль 35 подержанных электрических Фиатов получили украинскую прописку.



В то же время Jaguar I-Pace занял лишь восьмую строчку рейтинга с результатом 21 зарегистрированный автомобиль. Но при этом все электромобили этой модели были новыми. Таким образом, на сегодняшний день, Jaguar I-Pace является бестселлером на украинском рынке новых электрокаров.



Как сообщалось, за январь - февраль 2018 года в Украине были зарегистрированы 482 электромобили, что на 60% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Самым популярным электромобилем в Украине в прошлом году был NISSAN Leaf, который охватил 64% первичного рынка автомашин на электротяге.

