Прохладный воздух с четверга начнет отступать на восток Украины

В Украине в ближайшие сутки, 14 марта, прохладный воздух будет медленно отступать в восточном направлении, но кардинально температура еще не изменится, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг сухую погоду на большей части территории Украины будет определять поле повышенного давления, лишь на западе и северо-западе в зоне атмосферных фронтов, перемещающихся с Центральной Европы, кое-где возможны небольшие осадки.



В западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в большинстве районов Левобережья 4-8° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8 в 2002г, самая низкая ночью -19,4 в 1902г.



На 15 марта синоптики прогнозируют в восточных, днем и в западных областях небольшой дождь (ночью на востоке с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

