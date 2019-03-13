Тереза Мэй против Brexit без соглашения с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает газета The Guardian. "Я проголосую за эту инициативу (блокирующую возможность выхода из ЕС без сделки - ИФ)", - заявила Т.Мэй, выступая в британском парламенте. Премьер подчеркнула, что британское правительство "продолжит работать над тем, чтобы выйти из ЕС с хорошей сделкой".



Премьер-министр говорила охрипшим голосом, как и днем ранее, когда в Палате общин она во второй раз проиграла голосование по сделке по Brexit.



"Может у меня и нет голоса, но я слышу голос страны", - заявила Т.Мэй.



Лидер лейбористов Джереми Корбин, в свою очередь, напомнил премьеру, что ранее она заявляла, что в ситуации с Brexit выбор стоит только между ее сделкой с Брюсселем и выходом из ЕС без соглашения, а парламент отверг ее сделку уже дважды. Дж.Корбин призвал Т.Мэй "взглянуть действительности в лицо".



Во вторник британская Палата общин повторно отвергла соглашение по Brexit, которое Т.Мэй согласовала с Брюсселем. В среду Палате общин предстоит голосование, которое позволит заблокировать возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения. СМИ отмечают, что это голосование не исключает возможность Brexit без соглашения полностью.



Ранее сообщалось, что Т.Мэй инициировала голосование в среду в свободном формате, то есть партия не будет говорить своим членам, как именно им следует проголосовать.

