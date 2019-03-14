Сербская православная церковь написала всем церквям, что не признает ПЦУ

Сербская православная церковь (СПЦ) направила во все православные церкви и патриарху Варфоломею письмо о том, что не признает новосозданную "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Об этом со ссылкой на белградскую проправительственную газету "Политика" пишет "Радио Свобода".



В частности, СПЦ "считает неканоническим вторжения вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной". ПЦУ в письме называют "искусственной конфедерацией раскольнических структур". Также отмечают, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.



"Сербская Православная Церковь не признает в качестве "Автокефальной Церкви Украины" провозглашенную, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную "конфедерацию" украинских раскольнических группировок (уже снова рьяно противоборствующих друг с другом и неудержимо идущих к разделению), – говорится в тексте письма. - Единожды раскольник – раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния".



Сербская православная церковь рекомендует всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "господином Епифанием и всеми, кто находятся в единстве с ним". В то же время в материале не указано, когда и на каком уровне было принято решение.



Белградское СМИ также отмечает, что СПЦ до сих пор не опубликовала официального отношения к созданию ПЦУ ни на официальном сайте, ни на сайте официальной газеты "Православлє", однако позицию СПЦ публиковали на порталах Московского патриархата.

