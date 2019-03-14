Сайдик оценил результаты "весеннего перемирия" в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что не удовлетворен результатами "весеннего перемирия" в Донбассе, действие которого началось 8 марта.



"Рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня, начиная с 8 марта. И, хотя, в первые дни его действия число нарушений режима прекращения огня сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют", - заявил Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

