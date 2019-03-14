ГБР расследует возможную подготовку уничтожения лидеров "Нацкорпуса" и "Нацдружин"

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по поступившей информации о возможной подготовке заместителем главы Службы безопасности Украины физического уничтожения лидеров политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины".



"С заявлением в ГБР обратился заместитель главы СБУ, которого народный депутат Украины во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления. Сам народный избранник заявление о подготовке преступления в ГБР не подавал", - сообщает пресс-служба Госбюро.



Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту подготовки к преступлению по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия).



Как сообщалось, 11 марта народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что власти готовят физическое устранение лидеров "Нацкорпуса". Он утверждал, что по команде президента Украины Петра Порошенко замглавы СБУ Виктора Кононенко через "криминальных авторитетов" готовит нападения и даже физическое уничтожение лидеров "Нацкорпуса" и "Национальных дружин".



Позднее заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил на брифинге, что в Нацполицию пока не поступали заявления от А.Билецкого о возможной угрозе его жизни и жизням других лидеров "Нацкорпуса".



В СБУ отметили, что "с удивлением ознакомились" с заявлением А.Билецкого о якобы подготовке ими физического уничтожения лидеров "Национального корпуса" и высказали сожаление, что А.Билецкий "позволяет манипулировать собой". В спецслужбе заявили, что ждут обнародования конкретных данных от лидера "Нацкорпуса", а также обращаются в ГБР относительно открытия уголовного производства.

