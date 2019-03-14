Толочко рассказал о последствиях искажения истории в стране

Существующее на Украине стремление переиначить историю и представить себя жертвами колониальной политики России оказывает плохую услугу украинцам, потому что воспитывает в них чувство собственной неполноценности и лишает их творческих сил для развития, считает выдающийся украинский историк-академик Петр Толочко.

"Мне очень обидно и горько, когда на Украине находятся люди, которые пытаются переиначить нашу историю, мифологизировать ее, объявить, что мы были колонией России, вечно унижаемой и обижаемой", - сказал ученый в ходе презентации. "Мне кажется, что это плохая услуга современным украинцам. Она воспитывает в них комплекс неполноценности, социальной неуверенности. Если вы в прошлом не могли создать ничего достойного, если вас не обижал только ленивый, то где же у вас потенции для развития?" - сказал Толочко в среду на презентации своей новой книги "Украина между Россией и Западом: историко-публицистические очерки" в Российской академии наук.



По словам ученого, Украина не может разорвать этот "заколдованный круг" и понять, что единая тысячелетняя история Украины и России была созидательной. "И это гораздо более приятная позиция - ощущать себя созидателем и творцом, нежели жертвой, постоянно унижаемой и притесняемой", - резюмировал Толочко.



С именем академика Национальной академии наук Украины, иностранного члена РАН Петра Толочко связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия. Толочко – автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг. В 1987-2016 годах Толочко возглавлял Институт археологии НАН Украины, в 1993-1998 годах был вице-президентом НАН Украины. Автор таких книг, как "Украина в оранжевом интерьере", "Украина в огне евроинтеграции", "Заблудшие".

