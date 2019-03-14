Саакашвили заявил, что не собирается устраивать беспорядки на Украине

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что, возвращаясь на Украину, не собирается устраивать беспорядки.

Саакашвили ранее заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что глава государства Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет. Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили на территорию страны. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает, что возвращение Саакашвили на Украину грозит "новым шатуном" - беспорядками и хаосом.



Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину 1 апреля. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что скандальный политик готовит очередной спектакль со своим участием.



"Купленный мною билет на рейс Варшава-Киев на 1 апреля… произвел на Банковой эффект разовравшегося снаряда. Для некоторых прихвостней Порошенко этот эффект был настолько сильным, что их буквально контузило… Я не собираюсь устраивать никакой "шатун", я - гражданин Украины, возвращаюсь к себе домой - в Украину", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook, комментируя заявление Геращенко.



Он отметил, что он уважает законы Украины и украинскую границу.

"Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы? Ваше бесславное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено. Потому вы меня и боитесь. Так вот, пограничники не только меня впустят, но и ваших хозяев не выпустят - и это будет справедливо", - заявил Саакашвили.



Экс-глава Грузии пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении тот предоставил недостоверные данные - в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.



Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

