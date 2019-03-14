Луценко: "Укроборонпром" получал контрабандные детали из РФ

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что федеральная служба безопасности России перекрыла все поставки деталей для Вооруженных сил Украины по тем схемам, которые стали известны благодаря журналистскому расследованию программы "Наши гроши". Об этом он сообщил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по фактам хищения в ВСУ и подрыву обороноспособности государства в период с 2004 до 2017 года, сообщает ТСН.



По его словам, государственный концерн "Укроборонпром" платил компании "Оптимумспецдеталь" за реально поставленные узлы и детали, которые проходили военный прием и благодаря которым удалось осуществить производство украинских ракет среднего радиуса дальности.



"Военприем 95% принял узлов и деталей, и они использовались для Укроборонпрома. Для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабанды из России, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны в частности потому, что "оборонпром" закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ФСБ на прошлой неделе перекрыло все известные нам схемы перевозок. Но речь идет о том, что другого пути оборонпрома, я не знаю... В моменты, когда речь идет об уникальных узлах... наладить производство которых даже в СССР могло продолжаться десятки лет", - заявил генпрокурор.

