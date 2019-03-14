"Нафтогаз" предложил Кабмину оставить Коболева, урезав ему зарплату в два раза

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" все же решил согласовать с премьер-министром Владимиром Гройсманом продление контракта с председателем правления Андреем Коболевым, предложив Кабмину искомую кандидатуру на 1 год - с 22 марта 2019 года. Об этом сообщают "Украинские новости".



"Набсовет единогласно принял решение предложить правительству продлить срок полномочий Коболева в должности председателя правления "Нафтогаза" минимум на один год до 22 марта 2020 года", - говорится в письме набсовета Кабмину. По условиям нового контракта уровень его вознаграждения будет составлять 50% от месячной зарплаты, установленной текущим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.



Также будет предусмотрена выплата премии по результатам работы за год, размер которой будет утвержден правительством, при этом премия будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, в числе которых создание готового к сертификации оператора газотранспортной службы (ГТС) до 1 января 2020 года и увеличение добычи газа в течении года.



Отмечается, что премия может выплачиваться лишь в случае утверждения финансового плана "Нафтогаза". Кроме того, в рамках утверждения финансового плана, наблюдательный совет компании может устанавливать дополнительные показатели для выполнения, которые сочтет целесообразными.



Напомним, в марте 2014 года Кабмин уволил с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, назначив вместо него Андрея Коболева. Коболев с 1999 по 2002 год работал в украинском филиале международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. С 2002 по 2010 год Коболев занимал различные должности в "Нафтогазе", занимаясь финансовыми и экономическими вопросами. До назначения в НАК, Коболев являлся советником инвестиционной компании AYA Capital.



Ранее набсовет НАК "Нафтогаз Украины" назвал размер зарплаты Андрея Коболева - его ежемесячный оклад составляет 10,5 млн гривен.

