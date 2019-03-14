Новый трейлер фильма "Аладдин" стал интернет-хитом

В Сети появился новый трейлер предстоящего фильма Аладдин, экранизации одноименного мультфильма киностудии Walt Disney Pictures. Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.



Трейлер, собравший за сутки более 7 миллионов просмотров, является вторым по счету. Выход фильма в прокат ожидается довольно скоро - в мае текущего года.



По сюжету фильма, бедняк Аладдин, проживающий в Багдаде, мечтает стать принцем. Титул ему нужен для того, чтобы привлечь внимание принцессы Жасмин.



Однако на пути у него становится визирь Аграбы Джафар, который хочет завоевать мир с помощью волшебной лампы, в которой живет джинн.





