Эксперты предрекают приход масштабной эпидемии гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убеждена: над миром нависла вполне реальная угроза новой пандемии гриппа, пишет "Ремедиум". Эксперты призывают представителей мировых систем здравоохранения перейти в режим повышенной боевой готовности. Также ВОЗ представила новую стратегию борьбы с гриппом.



Причем, специалисты ВОЗ в лице руководителя организации Тедроса Адхана Гебрейесуса подчеркивают: последствия пандемии обойдутся гораздо дороже, чем профилактика. Итак, предлагается разработать национальные планы по вакцинации населения (особое внимание необходимо уделить работникам системы здравоохранения и людям с ослабленной иммунной системой), создать более совершенные методы профилактики, выявления и лечения гриппа.



Напомним: последняя пандемии - эпидемия гриппа H1N1 - пришлась на сезон 2009/2010 годов. Грипп заразил каждого пятого жителя Земли и убил 0,02% инфицированных. Что касается новой пандемии, врачи называют в качестве источников вируса - животных.

