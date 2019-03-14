Российские ученые придумали, как быстро рассасывать тромбы

Сотрудники санкт-петербургского Университета ИТМО работают над адресной доставкой тромболитиков. На данный момент получен простой, дешевый и эффективный способ доставки, который обходит аналогичные разработки, пишет "Российская газета". Как показали испытания, для рассасывания тромба хватило дозы, которая в 100 раз меньше традиционно используемой дозировки. К тому же, время до полного растворения сократилось в 20 раз. Метод прошел проверки на токсичность, аллергенность, мутагенность и иммунотоксическое действие. Оказалось, он не вызывал побочных эффектов и отлично работал.



Комментирует один из авторов проекта Артур Прилепский: "Мы доставляем прямо в тромб препарат "Урокиназа" с помощью наночастиц из магнетита и магнитного поля. Сначала, чтобы "пришить" препарат к наночастице, используется хорошо известный гепарин. А дальше эту триаду вводим в кровь, и магнитное поле доводит ее до тромба. Такой способ доставки тромболиков сегодня пытаются применить в мире многие лаборатории, но без особого успеха. Пока не удается получить наночастицы простым и эффективным способом. Технологии сложны, а главное, магнетит имеет примеси, нередко токсичные. Мы сумели создать абсолютно чистый магнетит. Именно эта технология и является ноу-хау.



Наша метод оказался удивительно простым - не нужны никакие химические взаимодействия. Кроме того, наночастицы наиболее биосовместимы с организмом. Благодаря таким свойствам время рассасывания тромба намного сократилось. А вот почему? Это еще предстоит выяснить. Возможно, наночастицы проникают внутрь тромба, ускоряя процесс, хотя обычно работают только с его поверхности".

