Блэкаут в Венесуэле привел к разворовыванию супермаркетов

В течение недели без электроэнергии в Венесуэле разворовывали супермаркеты, в результате чего некоторые города оказались полностью разоренными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.



Блэкаут на прошлой неделе парализовал большую часть Венесуэлы. Отключение электроэнергии привело к хищениям супермаркетов во многих городах страны.



В Маракайбо, городе на западе Венесуэлы, пострадали около 500 магазинов, сообщили в Торгово-промышленной палате штата Сулия.



"Маракайбо - город-призрак, только остались хлебозаводы и мини-супермаркеты", - сказал президент Торговой палаты Фергус Уолш.



Оппозиция считает причиной блэкаута неумелое управление и отсутствие технического обслуживания энергетических объектов. Президент Николас Мадуро обвинил в блэкаут кибер-атаку, устроенную совместными усилиями США и венесуэльской оппозиции.

