Гройсман: Наша задача в 2019 году - удержать стабильность

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает недостаточным нынешний рост экономики на уровне 3%.



"Наша цель - расти на 5% и выше, а для этого нужны инвестиции", - сказал В.Гройсман, выступая на заседании Совета регионального развития в Харькове в четверг.



Он отметил, что возможность привлечения инвестиций во многом зависит от действий местных властей, но бюрократия сдерживает привлечение инвестиций.



Премьер-министр подчеркнул, что считает главной задачей на этот год сохранение стабильности и привлечение инвестиций.



"Наша задача - удержать стабильность, обеспечить инвестиции в экономику и рост", - сказал В.Гройсман.

