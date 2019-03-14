В киевском метро сегодня ожидается ограничение движения

Сегодня в метро Киева из-за проведения футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Челси" (Лондон) возможно ограничение движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.



Как сообщается, на станции "Площадь Льва Толстого" возможно скопление людей, поскольку на выход работает только один эскалатор.



Станция "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход, а станция "Дворец спорта" будет работать без ограничений.



Отметим, футбольный матч начнется на НСК "Олимпийский" в 19:55.

