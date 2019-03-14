Россия оценила стоимость всей своей нефти

Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в стране.



Об этом сообщает РБК.



Первая оценка дана на конец 2017 года:



Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;

стоимость газа — 11,3 трлн руб.;

коксующегося угля — почти 2 трлн руб.



Кроме того, Минприроды оценило запасы:



железной руды — в 808 млрд руб.;

алмазов — в 505 млрд руб.;

золота — в 480 млрд руб.



Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.



В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:



запасы нефти — в 9,04 млрд т;

газа — в 14,47 трлн куб. м;

золота — в 1407 т;

алмазов — в 375 млн метрических каратов.



Объектом оценки являются запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами. Оценка основана на определении потенциальных доходов от эксплуатации ресурсов.



Для сравнения, по данным британской BP, доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.

