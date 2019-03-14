Россия оценила стоимость всей своей нефти
Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в стране.
Об этом сообщает РБК.
Первая оценка дана на конец 2017 года:
Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;
стоимость газа — 11,3 трлн руб.;
коксующегося угля — почти 2 трлн руб.
Кроме того, Минприроды оценило запасы:
железной руды — в 808 млрд руб.;
алмазов — в 505 млрд руб.;
золота — в 480 млрд руб.
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.
В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:
запасы нефти — в 9,04 млрд т;
газа — в 14,47 трлн куб. м;
золота — в 1407 т;
алмазов — в 375 млн метрических каратов.
Объектом оценки являются запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами. Оценка основана на определении потенциальных доходов от эксплуатации ресурсов.
Для сравнения, по данным британской BP, доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.