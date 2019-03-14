На Донбассе сбит беспилотник боевиков – ООС

Беспилотный летательный аппарат, квадракоптер "Фантом–4" незаконных вооруженных формирований сбит возле с.Водяное Волновахского района Донецкой области, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.



"С целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4. Благодаря согласованным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.



Сбитый БПЛА передан специалистам специальных подразделений для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцах.

