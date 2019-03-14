В Киеве изменили маршруты транспорта из-за ремонта на Шулявке

Наземный общественный транспорт будет курсировать по измененному маршруту из-за ремонта Шулявского путепровода с 16 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.



Движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27, 42 на пересечении ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) будет перекрыто. В то же время движение организуют:



троллейбусов маршрута № 21К Ул. Кадетский гай – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 22К Международный аэропорт Киев (Жуляны) – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 27К ж/д. ст. Киев – Волынский – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 27А Ст. м. Почайна" – вул. Дегтяревская;

троллейбусов маршрута № 30К ул. Милославская – ул. Дегтяревская;

троллейбусов маршрута № 42Д Ст. м. Лыбидская" – зал. ст. Киев –Волынский;

автобусов маршрута № 27ТР ул. Дегтяревская – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее – ул. Дорогожицкая – ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) – ул. Дорогожицкая – ул. Юрия Ильенко – ст. м. Лукьяновская – ул. В. Черновола просп. Воздухофлотский – Севастопольская площадь – далее к ул. Кадетский Гай по стандартному маршруту;

автобусов направления № 2 Улица Булгакова – улица Шолуденко в сторону ул. Шолуденко трассе: от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее – по ул. Николая Василенко ул. Победы до ул. Пушечной, далее по собственному маршруту.



