В США запускают первую общедоступную сеть 5G

Оператор сотовой связи Verizon объявил о запуске первой общедоступной сети 5G в США.



Об этом сообщает The Verge.



Начиная с 11 апреля, 5G будет доступна в Чикаго и Миннеаполисе.



Первым смартфоном, доступным для пользователей в сети 5G, будет Moto Z3 с 5G Moto Mod. В конце года будут выпущены Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ.



С абонентов Verizon будут брать дополнительные 10 долларов в месяц за доступ, цены на тарифы оператора теперь стартуют от 85 долларов в месяц. В Verizon пообещали не ограничивать объем передаваемых данных в 5G-сетях.



Verizon намерена доставить 5G в более чем 30 городов в 2019 году.

