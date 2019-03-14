В пятницу в Украину придут потепление и осадки

В ближайшие сутки, 15 марта, с запада Европы на Украину начнет перемещаться более теплый воздух, ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности, сообщает Укргидрометцентр. В восточных, днем и в западных областях Украины в пятницу ожидается небольшой дождь, на востоке страны и в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 5-10° тепла, в восточных областях 2-7° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 15 марта самая высокая температура была зафиксирована днем на отметке 16,5 градусов тепла в 2011 году, самая низкая - ночью на отметке 18,7 градусов мороза в 1942 году.



В субботу, 16 марта, ночью в западных, Житомирской и восточных областях ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом, днем по всей Украине небольшой, в северных и центральных областях умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, в южных областях 9-14° тепла.



В Карпатах временами мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.



В Киеве ночью - без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, утром, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

