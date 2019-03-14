"Нафтогаз" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая

Впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о ПСО.



Об этом говорится в письме председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, который оказался в распоряжении ЭП.



Сообщается, что "Нафтогаз" осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн / тыс. кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн / тыс. кубометров.



"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - отмечается в письме.



"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - утверждает Коболев.

