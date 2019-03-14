Анабасис главкома

Раньше поездки лидера в регионы были скучным, чисто протокольным мероприятием. Ни тебе интриг, ни расследований. Нет, во время томосо-тура было прикольно. Опять же, Епифаний такой загадочный, чудодейственный пергамент, написанный в тайном склепе на Афоне. Невольно закрадывалось ожидание чуда. Не только у меня. Многие ожидали пополнения мобильного счета, к примеру. Слушаешь прекрасное выступление гаранта – дзыньк! «Получите бонус от «Киевстара»: 500 МБ бесплатно и запрет на все входящие со стационарных телефонов».



Нет, вы не подумайте, что я рекламирую «Киевстар». Или, упаси Боже, «Волю-кабель». Просто к слову пришлось. Чудеса все же. Все ждали, ждали, делали селфи с президентом, однако ничего не пришло. Нет, некоторые прозревали. В хорошем смысле этого слова. Однако хотелось большего. Поэтому с томосом все было интересно. А когда начался обычный «официальный паркет», уже не тот эффект. Речь лидера мы все давно выучили наизусть. Вот разбудите меня посреди ночи и спросите: «остаточнепрощавай»? И я вам без запинки оттарабаню основные тезисы выступления гаранта в любой географической точке страны. Хоть в Фастове, хоть в Луцке. Кстати, о Луцке. Сейчас вся страна гадает: поедет верховный главнокомандующий туда или нет?



Событие там планируется историческое – Всеукраинский съезд лесников. Это героические люди, которые охраняют наше национальное достояние в виде леса-кругляка от насильственного вывоза в ЕС. Очень темная страница в наших двухсторонних, хорошо ассоциированных отношениях с Европой. Если бы не лесники, эти синие санитары лесов и полей, давно бы все вырубили. Но они бдят, поэтому кое-что еще осталось. Накануне съезда развернулась бурная подготовительная работа. Ведь сегодня приезд лидера это не просто рутинный визит. Ну там газоны покрасили, горшочки с растениями под памятник поставили, яму засыпали и туалетную бумагу положили. Нет, что вы! Это тщательно спланированная операция, напоминающая войсковую. Задействована масса народа, военнослужащих, людей в штатском, специально обученных собак и активистов.



Резко активизировались темные силы реваншистов. Пятая колонна не дремлет! Баннер на многоэтажке все видели? Ну просто очень большой и явно несет в себе признаки посягательства на территориальную целостность гаранта

Главное, что сегодня все реваншисты Луцка и кремлевский блоггер Шарий будут посрамлены. Что, не вышло картинку нужную получить? Съели? Вся подготовка насмарку? То-то же. Верховный не лыком шит. Или штопан? Плохо понимаю смысл этой кремлевской пословицы

Все правильно: резко активизировались темные силы реваншистов. Пятая колонна не дремлет! Баннер на многоэтажке все видели? Ну просто очень большой и явно несет в себе признаки посягательства на территориальную целостность гаранта. Поэтому специально обученные альпинисты под видом праздношатающихся туристов оперативно срезали это позорище. Вот сами подумайте: приедет лидер, а тут такой баннер «Вы пришли к власти на крови ребят из 51 ОМбр». Кто писал? Понятное дело, приспешники пророссийских сил.Или взять, к примеру, историю с чучелом кабана. У меня мороз по коже. Нет, реально: прямо на площади, на которой будет возбуждать массы гарант, кто-то из лесников установил чучело дикого кабана. Его накрыли каким-то брезентом. Сюрприз, значит, готовили. Наверное, стоит разобраться с этим случаем более внимательно. Ведь, согласитесь, попахивает хорошо спланированной диверсией. Достаточно сложить два и два. Приезжает президент, а у него под носом стоит чучело кабана в натуральный рост. Явно негодяи готовили картинку для российских СМИ. Даже не убеждайте меня в обратном! Короче, зачинщиков надо выявить, наказать и отправить валить лес-кругляк. Кабана они приволокли, мать их. И это в то время, когда по всем телеканалам орут про «Свиногейт». Вчера посмотрел заседание парламентской комиссии по расследованию хищений в ВСУ. Впечатлен. Короче, во всем виноват Бигус. В этом руководители всех антикоррупционных, прокурорских и специальных структур уверены на все сто процентов. Под одобрительные возгласы присутствующих директор Государственного бюро расследований с характерной фамилией Труба сообщил, что первым делом вызовет этого негодяя на допрос. Генеральный прокурор прозрачно намекнул, что из-за подрывной позиции некоторых журналистов в очках ФСБ перекрыло все контрабандные поставки дефицитных деталей из РФ. А ведь мы делаем высокоточные ракеты именно на базе российских комплектующих. Подорвана обороноспособность страны – раз. И два – Бигус полный м…к.К сожалению, на этом единство многочисленных правоохранительных и специальных структур закончилось. Все начали обвинять друг друга в работе на ФСБ и спихивать «дело Свинарчуков» друг другу. Я лично болел за Холодницкого (САП). Потрясающего мужества человек! Его лично уволила Мари Йованович (посол США в Украине) в «Твиттере». Но Назар держится, сам пришел на комиссию и задал перцу Сытнику из НАБУ. Сначала так скромно жался к Луценко, краснел, а потом как врежет!Вспомнил, видать, рыбок с микрофонами в заднице в своем аквариуме. Вот кто после этого станет тиражировать тезисы «российской пропаганды» о том, что Украина якобы находится под «внешним управлением»? Срач получился очень эпичным и, надо отметить, конструктивным. Поэтому, если Бигус придет на следующее заседание комиссии, его, вне всякого сомнения, повяжут как агента деструктивных сил. А уже сидя в уютном изолированном помещении, он сам выберет, на какую вражескую службу работал. Таня Черновол вообще считает, что в НАБУ одни агенты ФСБ пашут. Но ей простительно. Не каждый в те далекие героические дни получил удар головой об торпедо собственного авто.Теперь логично будет вернуться к визиту президента в Луцк. Там вовсю кипела подрывная работа, прибывали члены «Нацкорпуса», чистили чучело кабана (черного), молодые люди разучивали «тот самый вопрос». Но лидер молодец! Разом всех поимел. Они там старались, баннера гигантские вешали, а он резко поменял маршрут поездки. «Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев!», – заявил он на каком-то очередном мероприятии в Киеве. Что, съели?! Гениально. Раньше он обычно говорил, что едет «на передок». Слаб наш верховный на «передок». В хорошем смысле этого слова. Постоянно проявляет заботу о тех, кто защищает спокойный сон тех же лесников Волыни. Опять же, никто баннер в прифронтовой зоне не вывесит. Факт. И когда выступаешь перед строем, не ожидаешь вопроса насчет Шария. Тут все по-военному. Сразу понятно, кто, какая должность, звание и где его потом прикопать. Помню, меня на строевом смотре начштаба сразу идентифицировал. Где, говорит, иголка с ниткой в пилотке? Так у меня и пилотки не было. Так стоял. В кедах. Главное, к кедам никаких претензий, а гребаная иголка его задела. В пилотке. Не важно…Главное, что сегодня все реваншисты Луцка и кремлевский блоггер Шарий будут посрамлены. Что, не вышло картинку нужную получить? Съели? Вся подготовка насмарку? То-то же. Верховный не лыком шит. Или штопан? Плохо понимаю смысл этой кремлевской пословицы. Кроме «передка», где лидер недосягаем для информационной агрессии реваншистов, есть еще разнообразные пенитенциарные учреждения. Короче, гибридная агрессия пятой колонны успешно отражена. С нетерпением ждем очередного визита гаранта. Никто не знает, где он в этот раз появится.