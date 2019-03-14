НАПК выявило нарушения в отчетах семи политических партий

НАПК утвердило 110 выводов по результатам анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года, в отчетах 7-ми партий были выявлены нарушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"По результатам анализа выявлены нарушения в отчете 7 партий: "Европейская либеральная партия", "Партия работников Украины", "Новая демократия", "Демократическая партия венгров Украины", "Республика", "Сам за себя", "Дело", - говорится в сообщении.



Выводы касательно этих партий содержат информацию о нарушении порядка представления Отчета политической партии, за что предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 КУоАП.



В НАПК уточнили, что выводы подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из госбюджета на финансирование уставной деятельности. Только 3 вывода из утвержденных 110 сформированы по отчетам политических партий, которые осуществляли деятельность в отчетном периоде.



Отмечается, что за IV квартал 2018 года в НАПК поступило 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

