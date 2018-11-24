На границе с РФ возобновили строительство стены

С 1 марта в Украине возобновились работы по строительству так называемой стены на российско-украинской границе. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УНН.



"С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия и состояние почвы, возобновились работы по инженерному обустройству российско-украинской государственной границы. Сейчас удалось активизироваться на участке Луганской области", - сказал Слободян.



По его словам, сейчас подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройство заграждений и обустраивают противотранспортные рвы.



"Проводится проект на изыскательские работы. Всего с начала месяца уже обустроены около 500 м роев, 120 м заграждения типа "Егоза", подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги", - отметил он.



Кроме того, по информации представителя ГПСУ, на участке Золочевского района Харьковской области начинается работа по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

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Слободян напомнил, что проект Стена был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы интеллектуального границы, которая сочетает технические, инженерные и фортификационные новации, и даст нам возможность максимального контроля за линией государственной границы и предубеждение ее нарушений.



"В настоящее время конечный срок реализации проекта - это 2021. На 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета для проведения комплексных работ 400 млн грн за эти средства планируется развернуть значительную часть комплексов видео контроля и сигнализации, устроить более 50 км противотранспортных рвов, сетчатого ограждения, заграждений и спирали типа "Егоза", проложить почти 70 км рокадную дорог, оборудовать переходы через сложные участки рокадной дороги, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы ", - сказал он.

