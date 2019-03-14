«Утро с Интером»: о какой свадьбе мечтает Злата Огневич?

Известная певица Злата Огневич недавно заинтриговала поклонников новым фото в соцсетях, на котором позирует в роскошном свадебном платье. В эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» артистка рассказала, о какой свадьбе мечтает, где и как провела отпуск, а также поделилась грандиозными творческими планами.



О своей личной жизни певица не любит говорить. Но все же согласилась на откровенный разговор с журналисткой программы «Утро с Интером» Анастасией Пелешок. «Я не люблю снимать о своей личной жизни кино. Когда придет время, когда будет человек, в котором я действительно уверена и с которым я хочу связать свою жизнь, то обязательно об этом расскажу, – делится Злата Огневич. – Я не хочу быть тем человеком, который, идя на поводу у общества, выходит замуж и рожает детей. Даже если не сложится личная жизнь, то есть много способов родить ребенка самой».



Также девушка рассказала историю снимка в свадебном наряде, который спровоцировал слухи о скорой свадьбе звезды: «Это были съемки интересного творческого проекта. Я на себе почувствовала, как это – быть невестой и весь день ходить в свадебном платье. Оно же тяжелое! Поэтому, когда я встречу мужчину своей мечты и он скажет: «Хочу, чтобы ты была в платье невесты», – я отвечу: «Знаешь, я не уверена» (смеется).



Свою будущую свадьбу Злата Огневич видит где-то на острове в легком наряде: «Там будут только близкие друзья, и это будет что-то экзотическое».







Кстати, недавно певица вернулась из длительного отдыха в теплых краях. Она побывала в Таиланде, объездила четыре острова. «Азия – моя давняя любовь: там живут люди, у которых сердце преисполнено любви ко всем, – рассказывает Злата. – За время отпуска я набрала три с половиной килограмма, потому что очень люблю вкусно поесть. А в Азии готовят необычайно вкусный пат тай, это такая лапша. Я ела пат тай на завтрак, обед, ужин и даже ночью».



После отпуска артистка с головой ушла в работу. Сейчас Злата Огневич готовится к съемкам нового видео и к большому гастрольному туру по Украине. В планах звезды – дать концерты в 35 городах.

